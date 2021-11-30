На шахте Листвяжная обнаружены места, где еще продолжается пожар

14:32 Источник: Эхо Москвы

На шахте Листвяжная в Кемеровской области обнаружены места, где продолжается пожар. Это затрудняет поисковую операцию. До сих пор на поверхность удалось поднять тела 11 погибших. Всего жертвами аварии стал 51 человек. концентрация газа создает угрозу жизни спасателей, – рассказал руководитель горноспасательной части Николай Медведев.

В результате аварии на шахте пострадали около 100 человек. По факту ЧП было возбуждено два уголовных дела – о нарушении безопасности и халатности. Арестованы пять человек, в том числе директор шахты и его заместитель. Эхо Москвы