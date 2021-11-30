На шахте Листвяжная обнаружены места, где еще продолжается пожар
14:32 30.11.2021 Источник: Эхо Москвы
На шахте Листвяжная в Кемеровской области обнаружены места, где продолжается пожар. Это затрудняет поисковую операцию. До сих пор на поверхность удалось поднять тела 11 погибших. Всего жертвами аварии стал 51 человек. концентрация газа создает угрозу жизни спасателей, – рассказал руководитель горноспасательной части Николай Медведев.
В результате аварии на шахте пострадали около 100 человек. По факту ЧП было возбуждено два уголовных дела – о нарушении безопасности и халатности. Арестованы пять человек, в том числе директор шахты и его заместитель. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:32 30.11.2021
- Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма ковида - Путин
- 15:12 30.11.2021
- Экс-спикер Рады Разумков заявил, что вышел из партии Зеленского
- 15:00 30.11.2021
- Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей
- 14:57 30.11.2021
- Сбер первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
- 14:12 30.11.2021
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
- 14:08 30.11.2021
- Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад
- 14:00 30.11.2021
- Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд
- 13:32 30.11.2021
- Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт
- 13:20 30.11.2021
- Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе
- 13:05 30.11.2021
- В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать