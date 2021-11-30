15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Он напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, другие меры по поддержке семей с детьми.

"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - сказал Путин.