Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей
15:00 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
Он напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, другие меры по поддержке семей с детьми.
"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - сказал Путин.
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