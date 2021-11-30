Столтенберг призвал Россию восстановить дипотношения с НАТО

20:50 Источник: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил во вторник с призывом к России пересмотреть решение о разрыве дипломатических отношений с альянсом.

"Мы полагаем, что диалог жизненно важен, но, к сожалению, Россия недавно разорвала дипломатические связи с НАТО - мы призываем Россию пересмотреть это решение и возобновить (работу в рамках Совета, - "ИФ") Россия-НАТО ради поддержания мира и безопасности", - сказал генсек на пресс-конференции в Риге.