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НОВОСТИ

Столтенберг призвал Россию восстановить дипотношения с НАТО

20:50 30.11.2021 Источник: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил во вторник с призывом к России пересмотреть решение о разрыве дипломатических отношений с альянсом.

"Мы полагаем, что диалог жизненно важен, но, к сожалению, Россия недавно разорвала дипломатические связи с НАТО - мы призываем Россию пересмотреть это решение и возобновить (работу в рамках Совета, - "ИФ") Россия-НАТО ради поддержания мира и безопасности", - сказал генсек на пресс-конференции в Риге.

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