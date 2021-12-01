Заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ вызвано безрассудством Запада - Лавров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории республики российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал министр.