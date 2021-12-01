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Лимит СМИ на пресс-конференции Путина составит 500 человек, их определит Кремль

16:12 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию", - сказал Песков. "Мы будем сами выходить на журналистов", - уточнил он.

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