Лимит СМИ на пресс-конференции Путина составит 500 человек, их определит Кремль

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию", - сказал Песков. "Мы будем сами выходить на журналистов", - уточнил он.