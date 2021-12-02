Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд округа Колумбия в среду принял решение прекратить дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре 2020 года ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд. Об этом говорится в постановлении, размещенном в электронной базе суда.

"После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено", - отмечается в документе.

В середине ноября бывшие акционеры компании ЮКОС попросили суд отклонить свою апелляцию в связи с постановлением высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей решение о взыскании с России $50 млрд в их пользу. В их ходатайстве говорилось, что обе стороны "договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов". Одной из причин "добровольного отказа истцов-апеллянтов от апелляции" названо решение Верховного суда Нидерландов, который 5 ноября удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Данное постановление ненадолго восстанавливало арбитражные решения 2014 года о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

В конце прошлого года истцы обратились в американский апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России десятки миллиардов долларов. Тогда судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.