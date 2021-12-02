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Будущая глава МИД ФРГ не исключила более жесткого политического курса в отношении Китая

09:05 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок, которая, вероятно, станет новым главой МИД ФРГ, не исключила более жесткого политического курса в отношении Китая, однако при этом выступила за выработку общей европейской политики касательно КНР. Такое мнение она выразила в опубликованном в четверг интервью газете "Тагесцайтунг".

"Диалог - центральный элемент международной политики. Но это не значит, что нужно приукрашивать или молчать", - отметила Бербок. При этом она добавила, что внешняя политика, выдвигающая разногласия на первый план, ведет в тупик так же, как и та, которая основана на игнорировании конфликтов. "Вот почему для меня внешняя политика, базирующаяся на ценностях, всегда представляет собой сочетание диалога и жесткости. Красноречивое молчание не является постоянной формой дипломатии, даже если некоторые считали так в последние годы", - утверждала сопредседатель "зеленых", отвечая на вопрос о будущей политике в отношении Китая.

Вместе с тем она акцентировала внимание на экономических отношениях с Китаем. "Мы являемся одним из крупнейших внутренних рынков в мире", - подчеркнула Бербок, уточнив, что Китай также имеет огромные интересы на европейском рынке. Если китайские товары перестанут поступать на европейский рынок, это, по ее мнению, также станет серьезной проблемой для такой страны-экспортера, как Китай. "Нам, европейцам, следует гораздо шире использовать этот рычаг общего внутреннего рынка", - резюмировала политик.

Однако, по ее словам, это сработает только в том случае, если все 27 государств - членов Европейского союза объединятся. "Нам нужна общая европейская политика в отношении Китая", - подытожила Бербок. Тем не менее она заметила, что необходимо сотрудничать с КНР в вопросах решения глобальных проблем, включая изменение климата и борьбу с пандемией. "Мы конкуренты в других областях, особенно когда речь идет о будущем технологическом лидерстве", - продолжила Бербок.

Касаясь вопроса о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, сопредседатель "зеленых" отметила, что власти Германии должны внимательнее присмотреться к ним. "У правительств есть разные способы решения этой проблемы, которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшие недели", - заключила Бербок. Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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