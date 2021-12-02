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ФСБ задержала агента военной разведки Украины, готовившего в России теракт - спецслужба

10:32 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала агента военной разведки Украины, направленного в РФ для совершения теракта. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками органов безопасности задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта", - отметили в ЦОС.

Задержанный - житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г. р. "Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г. р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - сообщили в ФСБ. Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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