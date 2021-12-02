Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет проданы в Лондоне за $1,26 млн
11:05 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Портрет российской императрицы Екатерины II (1729-1796) кисти Дмитрия Левицкого (1735-1822), а также написанное ей письмо о пользе вакцинации от черной оспы были проданы на торгах аукционного дома MacDougall's ("Макдугаллс") за 951 тыс. фунтов стерлингов (1,26 млн долларов по текущему курсу). Информация о результатах проходивших в среду торгов произведениями русского искусства размещена на сайте MacDougall's.
Письмо, адресованное графу Петру Румянцеву, было написано 20 апреля 1787 года. Императрица указывает графу на необходимость заводить во вверенных ему губерниях практику "прививания оспы, которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет".
"Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек", - пишет Екатерина II, советуя увеличить жалование врачам, умеющим делать прививки.
Екатерина II еще в 1768 году первой в России привилась от оспы сама и настояла на том, чтобы после нее был привит и наследник престола Павел Петрович. В то время прививка делалась методом вариоляции - здоровому человеку надрезали кожу на руке, помещая туда биоматериал больного. Привитый человек как правило заболевал легко и получал иммунитет, однако существовали и риски, о которых было известно императрице. По словам устроителей аукциона, продемонстрированное Екатериной II мужество и стремление бороться с болезнью, унесшей сотни миллионов жизней, особенно актуальны во время пандемии COVID-19.
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