Москва рассматривает заявление Зеленского о Крыме как прямую угрозу РФ - Песков
14:32 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва воспринимает слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 1 декабря в парламенте страны о намерении вернуть Крым, как прямую угрозу в адрес РФ и посягательство на российский регион. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать", - сказал Песков.
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