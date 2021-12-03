МХАТ им. М. Горького сменит название - гендиректор

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького возвращает историческое название и отныне будет называться Художественный театр - МХАТ им. М. Горького. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького", - сказал он, пояснив, что это возвращение к прежнему названию театра.