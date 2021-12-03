Губернатор Андрей Воробьев возложил цветы к Братской могиле «Вечный огонь» в Лобне

14:38

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В День неизвестного солдата губернатор Подмосковьявместе с поисковиками и школьниками почтил память защитников Отечества в Лобне. Они возложили цветы к Братской могиле «Вечный огонь». Всего здесь захоронено 1320 человек, имена 208 из них – неизвестны. В декабре 1941 года именно здесь, на Лобненском рубеже обороны, наступление врага удалось остановить.

«Контрнаступление под Москвой, которое мы 5 декабря отмечаем, это день памяти. Наши войска понесли огромные потери, но именно здесь произошел перелом в ходе войны. Все мы историю знаем из книжек, но жизнь так устроена, что время проходит, и важно это не забывать», – сказал собравшимся Андрей Воробьёв.

Губернатор поблагодарил подмосковных поисковиков за их благородную, кропотливую работу. В сентябре прошлого года в окрестностях Лобни отряды обнаружили останки 109 защитников Москвы, погибших на Лобненском рубеже в декабре 1941 года. В декабре 2021 года воинов с почестями захоронили на Братской могиле «Вечный огонь».