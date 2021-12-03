Губернатор Андрей Воробьев возложил цветы к Братской могиле «Вечный огонь» в Лобне
14:38 03.12.2021
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Контрнаступление под Москвой, которое мы 5 декабря отмечаем, это день памяти. Наши войска понесли огромные потери, но именно здесь произошел перелом в ходе войны. Все мы историю знаем из книжек, но жизнь так устроена, что время проходит, и важно это не забывать», – сказал собравшимся Андрей Воробьёв.
Губернатор поблагодарил подмосковных поисковиков за их благородную, кропотливую работу. В сентябре прошлого года в окрестностях Лобни отряды обнаружили останки 109 защитников Москвы, погибших на Лобненском рубеже в декабре 1941 года. В декабре 2021 года воинов с почестями захоронили на Братской могиле «Вечный огонь».
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