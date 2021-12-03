Кандидаты-иноагенты на выборах в Госдуму не были поражены в правах - Памфилова
16:12 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидаты, СМИ и наблюдатели, выполняющие функцию иностранного агента, на прошедших в сентябре выборах в Госдуму не были поражены в правах. Об этом в пятницу заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Поскольку сейчас на слуху тема иностранных агентов, мы хотели бы сказать, что на этих выборах вообще никто из них не был поражен в правах", - сказала она.
По словам главы ЦИК, "на этих выборах была очень высокая, не просто высокая, а реальная конкуренция".
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