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В случае обострения ситуации на границе, США окажут помощь Украине - Квин

12:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США окажут Украине помощь в случае обострения ситуации на границе страны. Об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на встрече с главой МВД Денисом Монастырским.

"Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границе Украины", - говорится в субботу в сообщении украинского МВД. Отмечается, что переговоры были посвящены теме усиления взаимодействия сторон в контексте возможного усиления напряженности на границе страны.

Монастырский заявил на встрече, что этот вопрос и ранее был на повестке дня у сторон, однако в настоящее время он "нуждается в усиленном внимании".

Министр обороны Алексей Резников заявлял, выступая в Верховной раде в пятницу, что Вооруженные силы Украины готовы выполнить свою часть работы, если будет расти уровень угрозы атаки мигрантов с территории Белоруссии.


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