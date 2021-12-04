В случае обострения ситуации на границе, США окажут помощь Украине - Квин
12:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границе Украины", - говорится в субботу в сообщении украинского МВД. Отмечается, что переговоры были посвящены теме усиления взаимодействия сторон в контексте возможного усиления напряженности на границе страны.
Монастырский заявил на встрече, что этот вопрос и ранее был на повестке дня у сторон, однако в настоящее время он "нуждается в усиленном внимании".
Министр обороны Алексей Резников заявлял, выступая в Верховной раде в пятницу, что Вооруженные силы Украины готовы выполнить свою часть работы, если будет расти уровень угрозы атаки мигрантов с территории Белоруссии.
НОВОСТИ
- 12:20 04.12.2021
- В РФ коэффициент распространения COVID-19 увеличился до 0,99
- 11:20 04.12.2021
- Третий день подряд в Крыму обновляется суточный минимум заражений COVID-19
- 11:10 04.12.2021
- За общефедеральный локдаун выступают более половины жителей ФРГ - опрос
- 10:20 04.12.2021
- НАТО не стремится к агрессии против России - Блинкен
- 10:10 04.12.2021
- После публикации о спецоперации в Египте во Франции начато уголовное расследование - АФП
- 09:40 04.12.2021
- Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года
- 09:30 04.12.2021
- США: В 10 штатах выявлен омикрон-штамм коронавируса
- 09:20 04.12.2021
- Для борьбы с распространением COVID-19 Франция усиливает контроль на границе
- 21:25 03.12.2021
- Еще четыре журналиста попали в реестр СМИ-иноагентов
- 20:15 03.12.2021
- Украина получит от Европы 1,4 млн евро на противодействие гибридным атакам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать