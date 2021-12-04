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Из-за цифрового саммита ООН в городе Катовице Польша ввела режим киберугрозы

14:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед предстоящим в польском городе Катовице 16-м ежегодным форумом ООН по интернет- пространству принял решение ввести в республике особый режим, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте правительства Польши.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее по всей стране первый уровень предупреждения Alfa-CRP ("Альфа-си-ар-пи"), касающийся киберпространства", - указано в сообщении. Особый режим вступит в силу в воскресенье, 5 декабря, в 23:59 (6 декабря в 01:59 мск) и будет действовать до вечера пятницы, 10 декабря. "Введение уровня предупреждения носит превентивный характер и связано с организацией саммита ООН по цифровым технологиям <...>, который проходит в Международном конгресс-центре в Катовице", - информировали власти Польши.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней террористической угрозы: Alfa ("Альфа"), Bravo ("Браво"), Charlie ("Чарли") и Delta ("Дельта"). Самый высокий уровень - Delta - может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

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