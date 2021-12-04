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Во вторник Байден и Путин проведут звонок по видеосвязи - агентство

19:15 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи. Об этом сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. В частности, американский лидер планирует заявить об обеспокоенности военной активностью РФ около границ с Украиной, а также поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден также намерен затронуть широкий спектр других вопросов.

В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.

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