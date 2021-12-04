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НОВОСТИ

Десять армянских военнопленных вернулись из Азербайджана домой - агентство

20:45 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянские военнопленные возвращены в Армению из Азербайджана при посредничестве российской стороны, сообщило в субботу агентство Арменпресс.

"При посредничестве российской стороны в Армению возвращены 10 военнослужащих, попавших в азербайджанский плен 16 ноября" - говорится в сообщении.

Агентство опубликовало имена всех вернувшихся военных.

Ранее в субботу Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила, что Еревану переданы 10 военных в обмен на карты минных полей ряда территорий, перешедших под контроль Баку.

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