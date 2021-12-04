Десять армянских военнопленных вернулись из Азербайджана домой - агентство

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянские военнопленные возвращены в Армению из Азербайджана при посредничестве российской стороны, сообщило в субботу агентство Арменпресс.



"При посредничестве российской стороны в Армению возвращены 10 военнослужащих, попавших в азербайджанский плен 16 ноября" - говорится в сообщении.



Агентство опубликовало имена всех вернувшихся военных.



Ранее в субботу Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила, что Еревану переданы 10 военных в обмен на карты минных полей ряда территорий, перешедших под контроль Баку.



