0
0
179
НОВОСТИ

Российский сухогруз с пьяными моряками задержали в Польше - СМИ

11:05 06.12.2021 Источник: Эхо Москвы

В Польше задержали российский сухогруз с пьяными моряками. Об этом пишет специализированный местный сайт «Морской портал».

Судно «Руслана» петербургской компании, которое следовало из Клайпеды, в ночь на 4 декабря свернуло с курса и на скорости 11 узлов (примерно 20 км/ч) направилось к пляжу Собешевского острова в Гданьском заливе Балтийского моря. На сообщения с суши экипаж не реагировал. Навстречу ему выслали катер со спасателями и пограничниками.

Примерно в километре от берега корабль развернулся на 180 градусов и в последний момент избежал выхода на мель. Когда на борт поднялись пограничники, то застали там капитана и двух офицеров в нетрезвом состоянии. В их крови обнаружили от 1 до 1,5 промилле алкоголя.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 06.12.2021
В Москве выявили 3 134 заразившихся коронавирусом за сутки
0
33
12:05 06.12.2021
Почти половина россиян одобряют длинные новогодние выходные - опрос
0
70
12:00 06.12.2021
В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом
0
76
11:32 06.12.2021
Вклад Рунета в экономику РФ составил 6,7 трлн руб. в 2020 году
0
120
11:20 06.12.2021
Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям США о готовящемся вторжении РФ на Украину - FT
0
169
11:00 06.12.2021
В Ливии суд подтвердил право сына Каддафи участвовать в президентских выборах
0
184
10:32 06.12.2021
Власти Мьянмы приговорили экс-госсоветника Аун Сан СУ Чжи к 4 годам тюрьмы - АФП
0
191
10:20 06.12.2021
ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата похищенных со счетов средств
0
208
10:05 06.12.2021
Блинкен считает "очень серьезной" угрозу Украине со стороны России
0
250
10:00 06.12.2021
Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина
0
232

Возврат к списку