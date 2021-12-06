Российский сухогруз с пьяными моряками задержали в Польше - СМИ
11:05 06.12.2021 Источник: Эхо Москвы
В Польше задержали российский сухогруз с пьяными моряками. Об этом пишет специализированный местный сайт «Морской портал».
Судно «Руслана» петербургской компании, которое следовало из Клайпеды, в ночь на 4 декабря свернуло с курса и на скорости 11 узлов (примерно 20 км/ч) направилось к пляжу Собешевского острова в Гданьском заливе Балтийского моря. На сообщения с суши экипаж не реагировал. Навстречу ему выслали катер со спасателями и пограничниками.
Примерно в километре от берега корабль развернулся на 180 градусов и в последний момент избежал выхода на мель. Когда на борт поднялись пограничники, то застали там капитана и двух офицеров в нетрезвом состоянии. В их крови обнаружили от 1 до 1,5 промилле алкоголя. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:20 06.12.2021
- В Москве выявили 3 134 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 06.12.2021
- Почти половина россиян одобряют длинные новогодние выходные - опрос
- 12:00 06.12.2021
- В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 06.12.2021
- Вклад Рунета в экономику РФ составил 6,7 трлн руб. в 2020 году
- 11:20 06.12.2021
- Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям США о готовящемся вторжении РФ на Украину - FT
- 11:00 06.12.2021
- В Ливии суд подтвердил право сына Каддафи участвовать в президентских выборах
- 10:32 06.12.2021
- Власти Мьянмы приговорили экс-госсоветника Аун Сан СУ Чжи к 4 годам тюрьмы - АФП
- 10:20 06.12.2021
- ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата похищенных со счетов средств
- 10:05 06.12.2021
- Блинкен считает "очень серьезной" угрозу Украине со стороны России
- 10:00 06.12.2021
- Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать