Российский сухогруз с пьяными моряками задержали в Польше - СМИ

11:05 Источник: Эхо Москвы

В Польше задержали российский сухогруз с пьяными моряками. Об этом пишет специализированный местный сайт «Морской портал».

Судно «Руслана» петербургской компании, которое следовало из Клайпеды, в ночь на 4 декабря свернуло с курса и на скорости 11 узлов (примерно 20 км/ч) направилось к пляжу Собешевского острова в Гданьском заливе Балтийского моря. На сообщения с суши экипаж не реагировал. Навстречу ему выслали катер со спасателями и пограничниками.

Примерно в километре от берега корабль развернулся на 180 градусов и в последний момент избежал выхода на мель. Когда на борт поднялись пограничники, то застали там капитана и двух офицеров в нетрезвом состоянии. В их крови обнаружили от 1 до 1,5 промилле алкоголя. Эхо Москвы