Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям США о готовящемся вторжении РФ на Украину - FT
11:20 06.12.2021 Источник: Газета.Ru
Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям Вашингтона о том, что Россия якобы собирается «вторгнуться» на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы», — рассказал источник издания.
Как пишет Financial Times, в итоге Штатам пришлось раскрыть необычно много данных разведки Европе. Таким образом они пыталась убедить союзников в своем видении ситуации.
Данная информации появилась в ноябре перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 12:20 06.12.2021
- В Москве выявили 3 134 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 06.12.2021
- Почти половина россиян одобряют длинные новогодние выходные - опрос
- 12:00 06.12.2021
- В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 06.12.2021
- Вклад Рунета в экономику РФ составил 6,7 трлн руб. в 2020 году
- 11:05 06.12.2021
- Российский сухогруз с пьяными моряками задержали в Польше - СМИ
- 11:00 06.12.2021
- В Ливии суд подтвердил право сына Каддафи участвовать в президентских выборах
- 10:32 06.12.2021
- Власти Мьянмы приговорили экс-госсоветника Аун Сан СУ Чжи к 4 годам тюрьмы - АФП
- 10:20 06.12.2021
- ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата похищенных со счетов средств
- 10:05 06.12.2021
- Блинкен считает "очень серьезной" угрозу Украине со стороны России
- 10:00 06.12.2021
- Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать