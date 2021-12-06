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НОВОСТИ

Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям США о готовящемся вторжении РФ на Украину - FT

11:20 06.12.2021 Источник: Газета.Ru

Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям Вашингтона о том, что Россия якобы собирается «вторгнуться» на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы», — рассказал источник издания.

Как пишет Financial Times, в итоге Штатам пришлось раскрыть необычно много данных разведки Европе. Таким образом они пыталась убедить союзников в своем видении ситуации.

Данная информации появилась в ноябре перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО.  Газета.Ru

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