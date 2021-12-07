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НОВОСТИ

В ФРГ участники будущего правительства подписали коалиционный договор

12:05 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Социал- демократической партии Германии, "Союза-90/"зеленых" и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор, работа над которым велась несколько месяцев. Мероприятие транслируют во вторник немецкие телеканалы.

Бундестаг, как ожидается, утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером уже 8 декабря. В тот же день новое правительство должно быть приведено к присяге, а члены кабинета Ангелы Меркель, которые сейчас являются исполняющими обязанности, окончательно сложат полномочия. На этом процесс формирования нового правительства завершится.

Коалиционный договор насчитывает 177 страниц, он закладывает основы будущего кабинета как минимум на 4 года.

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