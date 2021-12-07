0
0
53
НОВОСТИ

Каждый четвертый ребенок в России получает государственную поддержку

14:12 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежемесячно более 7,5 млн детей в России охвачены государственной поддержкой. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Государственной думе.

"Целый ряд инициатив принят для выполнения поручения президента по поддержке семей с детьми. Сейчас ежемесячно государственной поддержкой охвачено более 7,5 млн детей. То есть каждый четвертый ребенок получает помощь от государства", - сказал он.

В России в настоящее время существует почти 400 различных мер поддержки семьям с детьми, среди них - сертификат на материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 3 лет, пособия бедным семьям с детьми от 3 до 7 лет, выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет, выплаты неработающим беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и многие другие.

Котяков напомнил, что в пандемию в 2020 году выплатами по поручению президента были охвачены более 28 млн детей, а в 2021 году - 21 млн. Всего за два года было направлено более 1,1 трлн руб. на новые выплаты по принципам "социального казначейства".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 07.12.2021
РФ никогда ни на кого не собиралась нападать - Песков
0
10
14:00 07.12.2021
С 2022 года выходные в ОАЭ увеличатся до двух с половиной дней
0
85
13:32 07.12.2021
Росреестр запустит услугу получения данных о собственности через электронную подпись
0
126
13:20 07.12.2021
Зоозащитники в Шотландии требуют дать политическое убежище двум пандам
0
144
13:05 07.12.2021
Нежелание РФ видеть НАТО у своих границ вполне объяснимо - кандидат в президенты Франции Земмур
0
173
13:00 07.12.2021
Почти 12 млн россиян получили маткапитал с 2007 года - Котяков
0
158
12:32 07.12.2021
Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений - Москалькова
0
218
12:20 07.12.2021
В Москве выявили 2 573 заразившихся коронавирусом за сутки
0
203
12:05 07.12.2021
В ФРГ участники будущего правительства подписали коалиционный договор
0
234
12:00 07.12.2021
В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
223

Возврат к списку