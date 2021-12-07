Каждый четвертый ребенок в России получает государственную поддержку
14:12 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежемесячно более 7,5 млн детей в России охвачены государственной поддержкой. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Государственной думе.
"Целый ряд инициатив принят для выполнения поручения президента по поддержке семей с детьми. Сейчас ежемесячно государственной поддержкой охвачено более 7,5 млн детей. То есть каждый четвертый ребенок получает помощь от государства", - сказал он.
В России в настоящее время существует почти 400 различных мер поддержки семьям с детьми, среди них - сертификат на материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 3 лет, пособия бедным семьям с детьми от 3 до 7 лет, выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет, выплаты неработающим беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и многие другие.
Котяков напомнил, что в пандемию в 2020 году выплатами по поручению президента были охвачены более 28 млн детей, а в 2021 году - 21 млн. Всего за два года было направлено более 1,1 трлн руб. на новые выплаты по принципам "социального казначейства".
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