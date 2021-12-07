Неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ - источник

16:00 Источник: Интерфакс

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ "Рязанский" и открыл стрельбу. По предварительным данным, охранник и оператор получили пулевые ранения", - сказал источник.

Открывший огонь мужчина скрылся.