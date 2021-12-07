Сбер усилил меры противодействия возможному использованию своих продуктов для вывода похищенных средств дропперами
21:12 07.12.2021
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов принял участие в пленарной дискуссии SOC-Форума «Кибербезопасность: перезагрузка», посвященной защите от компьютерных атак как неотъемлемой части обеспечения безопасности процессов управления и бизнес-процессов.
В стране появляется все больше центров киберзащиты (SOC), которые уже в ближайшем будущем начнут использовать не только крупные компании, но и подавляющее количество организаций любого размера во всех отраслях экономики. Такие центры позволяют сразу же выявлять угрозы в сфере кибербезопасности и эффективно реагировать на них. Поэтому очень важно объединить опыт лучших SOC России, чтобы ускорить развитие отрасли.
SOC Сбера анализирует 200 млрд риск-событий в сутки и 1 млн сообщений в даркнете. Автоматизированные средства защиты Сбера обезвреживают 2 млн единиц вредоносного программного обеспечения в год. Каждый день центр киберзащиты Сбера отражает порядка 100 кибератак. Всего же за последний год было отражено 140 крупных DDoS-атак на инфраструктуру Сбера. При этом SOC на 100% состоит из отечественного ПО, 90% которого разработано сотрудниками Сбера.
Вместе с тем киберпреступность в стране сегодня растет мощнейшими темпами, поэтому необходима более тесная и слаженная координация действий государства и бизнеса в случае массовых кибератак. Сегодня на уровне государства целесообразно сфокусироваться на двух аспектах проблемы: борьбе с телефонным мошенничеством и дефицитом кадров в сфере информационной безопасности. По оценке Сбера, кадровый голод в кибербезопасности составляет порядка 20 тыс. человек, еще хуже ситуация с преподавательским составом. Эти проблемы можно решить только сообща.
В этом году объем фрода в стране превысил максимум за всю историю наблюдений. Только за 11 месяцев этого года Сбер предотвратил хищение более 100 млрд руб. у своих клиентов – эта цифра также беспрецедентна. Значимых успехов Сберу удалось достичь и в борьбе с телефонным мошенничеством.
«На 50% по нашим клиентам снизилось телефонное мошенничество, но одновременно общий фон такого мошенничества в стране вырос на 15%, – отметил Станислав Кузнецов. – Это говорит о том, что преступники просто смещают фокус своего внимания с одной организации на другую. Необходимо усилить борьбу и с дропперами – людьми, обналичивающими деньги в банкоматах. Их количество, по разным данным, может достигать 500 тыс. человек. В 2021 году Сбер усилил меры активного противодействия выводу похищенных средств и реализовал стратегию Антидроп, направленную против дропперов. Отныне мы очень жестко реагируем на случаи, когда клиенты передают свои карты третьим лицам. При выявлении дроппера мы блокируем ему возможность пользоваться продуктами банка и получать новые карты. Всего нами заблокировано 15 тыс. физических и юридических лиц, которые умышленно используют карты для преступлений. Проведенная работа позволила снизить в 2 раза долю дропперов Сбера в общем объеме. От имени Сбера хочу призвать все заинтересованные стороны объединить усилия для безжалостной борьбы с дропперами».
На сессии также выступили: Игорь Качалин, первый заместитель начальника центра ФСБ России; Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России; Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Антон Семейкин, директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России; Вадим Уваров, директор Департамента информационной безопасности Банка России; Юрий Максимов, основатель Positive Technologies; Дмитрий Григорьев, директор Департамента защиты информации и IT инфраструктуры «Норильского Никеля». Модератором дискуссии стал Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком».
VII ежегодный SOC-Форум (SOC – security operation centers), посвященный противодействию кибератакам и построению центров мониторинга информационной безопасности, проходит 7-8 декабря. Спикеры форума – представители профильных министерств и ведомств России, крупнейших ИТ- и ИБ-компаний, а также ведущих организаций из различных отраслей – банковской, промышленной, ТЭК, сферы связи и др.
Ключевым партнером форума является BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) – компания по стратегическому управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху.
НОВОСТИ
- 22:00 07.12.2021
- С задержанного в Дании российского судна снят арест
- 21:39 07.12.2021
- Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, Иран - Белый дом
- 21:38 07.12.2021
- Положение о санкциях против "Северного потока - 2" исключено из проекта оборонного бюджета США
- 21:20 07.12.2021
- Запрет на одноразовую посуду и цветной пластик в РФ введут в начале 2023 г. - Абрамченко
- 20:40 07.12.2021
- Непомнящий уступил Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону
- 20:00 07.12.2021
- Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве заранее спланировал нападение
- 19:45 07.12.2021
- О чем молчат «зеленые» политики, запрещая «Северный поток – 2»
- 19:20 07.12.2021
- Суд ООН ввел ряд обеспечительных мер в отношении Азербайджана по требованию Армении
- 18:40 07.12.2021
- Омикрон-штамм коронавируса заразнее предыдущих - Попова
- 18:20 07.12.2021
- Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать