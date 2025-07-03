Россияне все чаще копят и инвестируют
12:57 03.07.2025
В преддверии Финансового конгресса Банка России дочерняя компания Сбера – СберСтрахование жизни – провела исследование финансовых привычек россиян. Опрос охватил 11 тыс. человек в 37 крупных городах страны и выявил заметные изменения в отношении к сбережениям и инвестициям.
Доля тех, кто регулярно или время от времени откладывает деньги, за год выросла с 46 до 56%. Из тех, кто уже сберегает средства, 90% готовы инвестировать – ещё год назад таких было 70%.
Чаще всего откладывают деньги в Махачкале (84%), Рязани (75%), Тольятти (74%) и Владивостока (73%). Лидеры по уровню готовности инвестировать – это, как правило, крупные города с высоким уровнем финансовой грамотности.
Основные цели, на которые копят россияне:
- 34,1% – на случай непредвиденных обстоятельств
- 27% – на поддержку детей в будущем
- 22% – на образование
- 20,7% – на покупку недвижимости
- 11,5% – на формирование пенсионного капитала
За год сумма, которую россияне считают необходимой для финансовой уверенности, выросла с 3,17 до 4,53 млн руб.
Наиболее популярные инструменты для накоплений и инвестиций в 2025 году:
- 61% – банковский вклад
- 8,5% – инвестиции в бизнес
- 7,5% – программы страхования жизни и ПДС
- 6,5% – акции, облигации, ПИФы
- 5% – недвижимость
- 1,6% – металлические счета и золото
Почти половина опрошенных (49%) ежемесячно откладывают до 10% дохода. Каждый шестой (17%) – до 20%.
«Мы видим устойчивую тенденцию: всё больше россиян формируют накопления и выходят на рынок инвестиций, – отметил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Это подтверждают и результаты исследования, и наши данные. Так, программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в прошлом году, уже объединила более 3,5 млн участников с общим объёмом вложений в 240 млрд рублей. Этой весной мы первыми на рынке представили долевое страхование жизни (ДСЖ) на собственной лицензии страховщика – за три месяца оформлено более 1 тыс. договоров почти на 3 млрд рублей».
«Для развития культуры инвестирования важны надёжные инструменты и поддержка государства, – добавил он. – Сейчас мы ожидаем запуска программы семейных инвестиций – новой модели поддержки накоплений для российских семей. Её успех будет зависеть от принятой архитектуры. Мы надеемся, что программа станет реальным инструментом для миллионов российских семей».
Исследование проводилось в июне 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.
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