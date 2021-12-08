Китай не приглашал официальных лиц Австралии на Игры и не заметит их отсутствия - МИД КНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не направлял приглашений представителям правительства Австралии посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Как заявил в среду на регулярном брифинге официальный представитель КНР Ван Вэньбинь, их отсутствия никто не заметит.

"Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что Олимпиада - это не площадка для политических шоу и манипуляций. Китай не приглашал каких-либо представителей правительства Австралии на зимние Олимпийские игры. Приедут они или нет - никто не обратит внимания", - указал он.

"Австралийские политиканы устроили это шоу и раскручивают его для личной выгоды. Это не окажет никакого влияния на успешное проведение зимней Олимпиады в Пекине", - резюмировал дипломат.

Как отметил он, Австралия увязывает участие своих официальных лиц в Олимпиаде с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. "Действия австралийской стороны являются грубым нарушением принципа политической нейтральности, изложенного в Олимпийской хартии, и идут вразрез с олимпийским призывом к сплочению", - указал Ван Вэньбинь. "Китай выражает австралийской стороне острое недовольство, решительный протест и сделал ей строгое представление", - сказал он.