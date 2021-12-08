Китай не приглашал официальных лиц Австралии на Игры и не заметит их отсутствия - МИД КНР
13:32 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай не направлял приглашений представителям правительства Австралии посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Как заявил в среду на регулярном брифинге официальный представитель КНР Ван Вэньбинь, их отсутствия никто не заметит.
"Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что Олимпиада - это не площадка для политических шоу и манипуляций. Китай не приглашал каких-либо представителей правительства Австралии на зимние Олимпийские игры. Приедут они или нет - никто не обратит внимания", - указал он.
"Австралийские политиканы устроили это шоу и раскручивают его для личной выгоды. Это не окажет никакого влияния на успешное проведение зимней Олимпиады в Пекине", - резюмировал дипломат.
Как отметил он, Австралия увязывает участие своих официальных лиц в Олимпиаде с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. "Действия австралийской стороны являются грубым нарушением принципа политической нейтральности, изложенного в Олимпийской хартии, и идут вразрез с олимпийским призывом к сплочению", - указал Ван Вэньбинь. "Китай выражает австралийской стороне острое недовольство, решительный протест и сделал ей строгое представление", - сказал он.
НОВОСТИ
- 15:00 08.12.2021
- Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров
- 14:32 08.12.2021
- Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США - Песков
- 14:12 08.12.2021
- РФ отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17 - судья
- 14:08 08.12.2021
- «Сбер, купи мне золото!» — новая голосовая услуга в СберБанк Онлайн
- 14:00 08.12.2021
- Все попытки торпедировать проект Nord Stream 2 осуществляются не со стороны ФРГ - Шредер
- 13:20 08.12.2021
- В Индии разбился вертолет, перевозивший начальника Штаба обороны страны - СМИ
- 13:05 08.12.2021
- Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине
- 13:00 08.12.2021
- Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве имел при себе множество патронов и более 2 млн рублей - источник
- 12:32 08.12.2021
- Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
- 12:20 08.12.2021
- В Москве выявили 3 004 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать