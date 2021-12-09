В мировом рейтинге роста доходов российские миллиардеры заняли третью строчку
13:20 09.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Российские миллиардеры заняли третью строчку мирового рейтинга роста доходов. Их суммарное состояние за год, по оценкам журнала Forbes, увеличилось на 30% или на 145 миллиардов долларов. На втором месте индийские предприниматели, чьи активы выросли на 200 с лишним миллиардов. В лидерах – американские бизнесмены, разбогатевшие на почти триллион.
При этом в личном зачете всех опередила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние выросло более чем на 1000% до 13 миллиардов. Эхо Москвы
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