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В мировом рейтинге роста доходов российские миллиардеры заняли третью строчку

13:20 09.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Российские миллиардеры заняли третью строчку мирового рейтинга роста доходов. Их суммарное состояние за год, по оценкам журнала Forbes, увеличилось на 30% или на 145 миллиардов долларов. На втором месте индийские предприниматели, чьи активы выросли на 200 с лишним миллиардов. В лидерах – американские бизнесмены, разбогатевшие на почти триллион.

При этом в личном зачете всех опередила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние выросло более чем на 1000% до 13 миллиардов.  Эхо Москвы

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