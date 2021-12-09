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НОВОСТИ

4% субсидии по ипотеке для сотрудников Сбера

15:20 09.12.2021

Президент, Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе выступления перед сотрудниками по внутреннему корпоративному ТВ подчеркнул значимость команды Сбера, а также вклад, который она вносит в развитие банка и экосистемы. Также он сообщил, что с 1 марта 2022 года в рамках улучшения продуктов для сотрудников Сбер запускает программу субсидирования ипотеки. Субсидия будет включена в социальный пакет каждого сотрудника банка и экосистемы и будет составлять 4% от рыночной ставки Сбербанка по ипотеке.

Как сообщила журналистам пресс-служба банка, программой смогут воспользоваться сотрудники с уже имеющимся ипотечным кредитом, а также те, кто еще не взял ипотеку. Максимальный размер кредита — 20 млн в Москве, 15 млн в Петербурге, Московской области и Ленинградской области, 10 млн — в остальных регионах страны. Минимальный размер ставки, до которой будет предоставляться субсидия — 4%.

Также пресс-служба Сбера выразила уверенность в том, что такая инициатива станет важным дополнением к существующему соцпакету для сотрудников Сбербанка и послужит стимулом для привлечения в команду новых перспективных специалистов.

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