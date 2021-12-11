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В Чечне призовут СК проверить слова Александра Сокурова

12:30 11.12.2021 Источник: Lenta.ru

Парламент Чечни призовет Следственный комитет России (СК РФ) проверить слова режиссера Александра Сокурова о Кавказе. О планах сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов в своем Instagram.

«Выступление режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ при Президенте РФ — это пример того, как, прикрываясь мнимой заботой о судьбе России, можно открыто и цинично нанести удар по основам ее государственности», — заявил Даудов.

10 декабря на встрече СПЧ с участием Путина Сокуров вступил в полемику с российским лидером. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством страны — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

По его словам, страна пребывает в «конституционном кризисе», а некоторые республики носят национальный характер, имеют свои армии и при этом регионы являются дотационными. «Есть президент, есть федерация, а куда делась Россия? Нам важно говорить об этом», — отметил Сокуров.  Lenta.Ru

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