В Чечне призовут СК проверить слова Александра Сокурова
12:30 11.12.2021 Источник: Lenta.ru
Парламент Чечни призовет Следственный комитет России (СК РФ) проверить слова режиссера Александра Сокурова о Кавказе. О планах сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов в своем Instagram.
«Выступление режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ при Президенте РФ — это пример того, как, прикрываясь мнимой заботой о судьбе России, можно открыто и цинично нанести удар по основам ее государственности», — заявил Даудов.
10 декабря на встрече СПЧ с участием Путина Сокуров вступил в полемику с российским лидером. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством страны — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.
По его словам, страна пребывает в «конституционном кризисе», а некоторые республики носят национальный характер, имеют свои армии и при этом регионы являются дотационными. «Есть президент, есть федерация, а куда делась Россия? Нам важно говорить об этом», — отметил Сокуров. Lenta.Ru
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