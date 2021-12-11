Российские математики призвали отложить проведение международного конгресса в Петербурге из-за дела Мифтахова

19:30 Источник: Эхо Москвы

Российские математики — более 60-ти человек – призвали отложить проведение международного конгресса в Петербурге из-за дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который находится за решёткой.



Сотрудничество с людьми и организациями, которые преследуют учёных в России недопустимо, говорится в обращении в исполнительный комитет Международного математического союза. Авторы письма известные в стране и за её пределами математики назвали политическим уголовное преследование Азата Мифтахова. Они напомнили: обвинение в хулиганстве и разбитом окне в офисе единороссов в Москве, полностью основано на словах некоего секретного свидетеля, в суде его не допросили. На семью аспиранта МГУ оказывали давление, его полицейские пытали и угрожали, отмечают математики. Действия российских властей противоречат ценностям, которых придерживается Международный математический союз, говорится в обращении. Его подписало 64 математика, некоторые по соображениям безопасности скрыли фамилии. Мифтахова заставляют работать на лесопилке, несмотря на плохое самочувствие и не дают проводить математические исследования. Конгресс в таких условиях невозможен, резюмируют авторы послания. Цеховая солидарность коллег Мифтахова внушает надежды, сказал «Эху» сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

Напомню, Мифтахова сначала обвиняли в подготовке теракта, позже дело свели к разбитому окну в офисе партии Единая Россия в Ховрино. Аспирант МГУ жаловался на пытки в полиции. Мифтахова в январе приговорили к шести годам колонии. Вину он не признал. Представители научного сообщества, в том числе международного, ранее уже несколько раз выступали в поддержку Азата Мифтахова. Адвокат аспиранта МГУ Светлана Сидоркина сказала «Эху», что подобные кампании могут способствовать освобождению ее подзащитного.

Отмена международного математического конгресса, если организаторы решатся на подобный шаг, может серьезно ударить по репутации России и стать глобальной потерей для отечественной науки, – считает научный обозреватель «Эха» Марина Аствацатурян. Марина Аствацатурян не уверена, насколько серьезно российские власти понимают важность математического конгресса для престижа страны в целом. Организаторы мероприятия, которое должно пройти в северной столице летом следующего года, обращение российских математиков пока не комментировали.