0
0
0
НОВОСТИ

Российские математики призвали отложить проведение международного конгресса в Петербурге из-за дела Мифтахова

19:30 11.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Российские математики — более 60-ти человек – призвали отложить проведение международного конгресса в Петербурге из-за дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который находится за решёткой.

Сотрудничество с людьми и организациями, которые преследуют учёных в России недопустимо, говорится в обращении в исполнительный комитет Международного математического союза. Авторы письма известные в стране и за её пределами математики назвали политическим уголовное преследование Азата Мифтахова. Они напомнили: обвинение в хулиганстве и разбитом окне в офисе единороссов в Москве, полностью основано на словах некоего секретного свидетеля, в суде его не допросили. На семью аспиранта МГУ оказывали давление, его полицейские пытали и угрожали, отмечают математики. Действия российских властей противоречат ценностям, которых придерживается Международный математический союз, говорится в обращении. Его подписало 64 математика, некоторые по соображениям безопасности скрыли фамилии. Мифтахова заставляют работать на лесопилке, несмотря на плохое самочувствие и не дают проводить математические исследования. Конгресс в таких условиях невозможен, резюмируют авторы послания. Цеховая солидарность коллег Мифтахова внушает надежды, сказал «Эху» сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

Напомню, Мифтахова сначала обвиняли в подготовке теракта, позже дело свели к разбитому окну в офисе партии Единая Россия в Ховрино. Аспирант МГУ жаловался на пытки в полиции. Мифтахова в январе приговорили к шести годам колонии. Вину он не признал. Представители научного сообщества, в том числе международного, ранее уже несколько раз выступали в поддержку Азата Мифтахова. Адвокат аспиранта МГУ Светлана Сидоркина сказала «Эху», что подобные кампании могут способствовать освобождению ее подзащитного. 

Отмена международного математического конгресса, если организаторы решатся на подобный шаг, может серьезно ударить по репутации России и стать глобальной потерей для отечественной науки, – считает научный обозреватель «Эха» Марина Аствацатурян. Марина Аствацатурян не уверена, насколько серьезно российские власти понимают важность математического конгресса для престижа страны в целом. Организаторы мероприятия, которое должно пройти в северной столице летом следующего года, обращение российских математиков пока не комментировали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 11.12.2021
Отравление наркотиками среди подростков за год выросло на 60% - МВД РФ
0
89
18:30 11.12.2021
Саакашвили осмотрит психиатр
0
137
18:00 11.12.2021
Житель ФРГ отсудил компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы
0
183
17:30 11.12.2021
США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
0
217
17:00 11.12.2021
Интерес россиян к обмену валют в ноябре упал на почти на четверть - исследование
0
269
16:00 11.12.2021
Умер бывший начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин
0
327
15:00 11.12.2021
Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед республикой»
0
391
14:00 11.12.2021
В Москве выявили 3 140 заразившихся коронавирусом за сутки
0
375
13:00 11.12.2021
Торнадо обрушилось на склад Amazon в штате Иллинойс, множество сотрудников завалило товарами - ТВ
0
447
12:30 11.12.2021
В Чечне призовут СК проверить слова Александра Сокурова
0
506

Возврат к списку