Кибератаки против РФ исчисляются миллиардами, около половины из них идут из США - доклад
10:05 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число направленных на важнейшие российские объекты кибератак измеряется миллиардами, 45% из них идет с территории США. Соответствующая информация содержится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
"В отношении РФ кибератаки, направленные на важнейшие для государства объекты, ведутся постоянно и интенсивно, при этом их число измеряется миллиардами в год, а основная доля (45% и более) идет с территории США.
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