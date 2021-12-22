Патриарх Кирилл призывал верующих не сравнивать QR-код с печатью антихриста
14:00 22.12.2021 Источник: Интерфакс
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховными сравнения QR-кода о вакцинации с присвоением "печати антихриста".
"Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники", - сказал патриарх в среду на епархиальном собрании Москвы.
Предстоятель отметил, что такие рассуждения уводят людей от понимания того, что "порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу, в своих делах, словах, а пресловутая печать является внешним лишь только знаком, видимым выражением совершившейся апостасии (вероотступничества - ИФ), от которой будет твердо хранить себя в любви ко Христу каждый верный христианин".
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