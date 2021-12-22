РФ не хочет войны, но будет жестко обеспечивать безопасность нужными средствами - Лавров
15:12 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не заинтересована в конфликтах и не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.
"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент [РФ Владимир] Путин еще раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть - и на Украине их полно, и есть на Западе", - указал министр.
Глава МИД РФ подчеркнул, что выбор в этом вопросе стоит за западными партнерами. "То, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовало с нами организационную рамку дальнейшей работы, я, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы, все-таки рассматриваю как позитивный шаг накануне Нового года", - заключил он.
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