Голландская прокуратура требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожизненное заключение является единственным подходящим наказанием для обвиняемых по уголовному делу о крушении "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила в среду на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах прокурор Манон Риддербекс.

"Мы требуем, чтобы каждый из четверых обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению", - сказала она. По мнению прокуратуры, они виновны по двум пунктам: крушение самолета, которое повлекло за собой гибель людей, и убийство 298 находившихся на борту человек.

Риддербекс также потребовала, чтобы суд при вынесении вердикта выдал ордер на арест всех четырех человек, если они будут признаны виновными в содеянных преступлениях. "Обвиняемые [Игорь] Гиркин, [Сергей] Дубинский и [Олег] Пулатов живут в России, которая не экстрадирует своих граждан, - заметила прокурор. - Мы не знаем точно, где сейчас проживает [Леонид] Харченко. Однако это не означает, что они навсегда останутся безнаказанными. Законы и договоры предоставляют обвиняемым возможность отбывать вынесенное голландским судом наказание за рубежом. Более того, никто не знает, что нас ждет в будущем. Человек может находится вне нашей досягаемости сегодня, но быть задержанным завтра".

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. ССГ в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.