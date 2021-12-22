Журналисты СМИ-иноагентов могут присутствовать на пресс-конференции Путина и задать вопрос - Песков
22:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря», — отметил представитель Кремля в интервью Первому каналу.
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