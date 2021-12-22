0
0
51
НОВОСТИ

Журналисты СМИ-иноагентов могут присутствовать на пресс-конференции Путина и задать вопрос - Песков

22:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители СМИ-иноагентов смогут не только присутствовать на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, но и задать вопросы главе государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря», — отметил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:40 22.12.2021
Препарат для лечения COVID-19 "Мир-19" зарегистрирован Минздравом РФ
0
95
21:30 22.12.2021
Дела с возвратом дипсобственности РФ в США обстоят печально - Песков
0
100
21:00 22.12.2021
Даже гипотетически Россия не предполагает закрытие транзита газа в Европу - Песков
0
138
20:40 22.12.2021
От Путина ждут объявления о новых выплатах на детей
0
194
20:20 22.12.2021
Песков рассказал, какие темы будут затронуты на пресс-конференции Путина
0
201
19:10 22.12.2021
Росстат сообщил об ускорении роста цен на плодоовощную продукцию
0
251
18:35 22.12.2021
Игроки НХЛ на олимпиаду в Пекин не поедут
0
278
18:20 22.12.2021
Ковид обогнал по числу смертей ВИЧ, малярию и туберкулез вместе взятые - ВОЗ
0
314
17:40 22.12.2021
В Японии всех прибывающих из РФ будут изолировать на 3 дня
0
310
17:12 22.12.2021
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии
0
362

Возврат к списку