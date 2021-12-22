Журналисты СМИ-иноагентов могут присутствовать на пресс-конференции Путина и задать вопрос - Песков

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители СМИ-иноагентов смогут не только присутствовать на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, но и задать вопросы главе государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря», — отметил представитель Кремля в интервью Первому каналу.