В Украине ввели штрафы за сбор ягод и грибов без разрешения

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины в четверг своим постановлением утвердило размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, который будет зависеть от степени нанесенного ущерба.

Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен (2,7 доллара). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более 1 доллара) за цветок, сбор ягод — в 378 гривен (14 долларов) за килограмм, орехов — в 1 154 гривны (почти 43 доллара) за килограмм.

Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами. При этом не указано, относится ли оно к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.