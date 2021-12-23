В Украине ввели штрафы за сбор ягод и грибов без разрешения
19:00 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен (2,7 доллара). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более 1 доллара) за цветок, сбор ягод — в 378 гривен (14 долларов) за килограмм, орехов — в 1 154 гривны (почти 43 доллара) за килограмм.
Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами. При этом не указано, относится ли оно к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.
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