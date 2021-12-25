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Космический телескоп James Webb будет добираться до места работы целый месяц

16:10 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Орбитальный телескоп James Webb («Джеймс Уэбб») отделился от ракеты-носителя Ariane 5 («Ариан-5»), стартовавшей в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию ведет на своем сайте компания Arianespace («Арианспейс»).

Ракета Ariane 5 доставила телескоп на орбиту. После этого James Webb на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет Европейское космическое агентство (ЕКА). Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

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