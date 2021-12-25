Личная встреча Путина и Лукашенко запланирована на 29-е декабря
20:05 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]», — сказал он.
«Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю», — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей в Санкт-Петербурге.
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