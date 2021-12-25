Личная встреча Путина и Лукашенко запланирована на 29-е декабря

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28–29 декабря.

«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]», — сказал он.

«Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю», — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей в Санкт-Петербурге.