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С января 2023 года в РФ планируют начать выдавать электронные паспорта - МВД

11:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов - январь 2023 года", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".

Казакова добавила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч.

"Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается", - добавила она.

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