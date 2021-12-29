Для мигрантов в РФ вводится обязательная дактилоскопия

09:10 Источник: Интерфакс

В России вступает в силу федеральный закон, согласно которому прибывшие в страну с 29 декабря иностранные граждане подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию.

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, обязывает проводить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование всех иностранцев, въезжающих в Россию на срок более 90 календарных дней - все эти процедуры должны быть также пройдены не более чем за 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.

Медицинское освидетельствование должно включать не только тест на наличие опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, но и проверку на "наличие или отсутствие факта употребления" наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Дактилоскопическая и фоторегистрация проводятся однократно, в то время как медицинское освидетельствование необходимо проходить повторно не позднее 30 дней с истечения срока действия результатов предыдущего, который устанавливается Минздравом.