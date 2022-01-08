Открытие аэропорта Алма-Аты, похоже, откладывается на пока неопределенный срок

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщило в субботу агентство Тенгриньюс в своем телеграм-канале.

«Аэропорт Алматы временно закрыт. Информация об открытии будет предоставлена позже», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы воздушной гавани. До этого сообщалось, что работа аэропорта приостановлена до 10 января.