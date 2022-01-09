Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Токаеву

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, комментарий которого распространен в воскресенье для СМИ.

«Как я ранее заявлял, елбасы (лидер нации, Назарбаев — прим. ТАСС) все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — сообщил Укибай.