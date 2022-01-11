Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана

17:50

На текущий момент в Казахстане возобновлена работа практически всех офисов и банкоматов Сбера, они продолжат оказание услуг клиентам в штатном режиме. Несколько ранее возобновлена работа головных офисов банка.

По мере стабилизации ситуации в Казахстане восстанавливается банковская сеть и работа отделений, поврежденные в ходе беспорядков банкоматы будут в ближайшее время заменены на новые.

Своевременное обновление и замена парка банкоматов на новые, обладающие сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты несмотря на внешние повреждения ряда устройств помогло в полном объеме сохранить денежные средства клиентов.