КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.