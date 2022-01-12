0
0
185
НОВОСТИ

Нам некуда отступать - посол РФ в США Антонов

09:05 12.01.2022 Источник: Газета.Ru

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи российских границ. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — предупредил дипломат.

Он отметил, что Москва и Вашингтон «несут особую ответственность за международный мир и безопасность» и призвал американскую сторону отказаться от «агрессивной риторики внешнеполитической экспансии».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 12.01.2022
Число турпоездок россиян на новогодние праздники выросло в 3-4 раза - эксперты
0
20
10:05 12.01.2022
Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель
0
56
10:00 12.01.2022
В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четверо, трое пострадали
0
61
09:58 12.01.2022
Умер телеведущий Михаил Зеленский
0
61
09:32 12.01.2022
В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. участников террористических атак и мародеров
0
122
09:20 12.01.2022
Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании
0
156
09:00 12.01.2022
КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты
0
175
23:20 11.01.2022
США хотели бы продолжить переговоры с Россией - Нуланд
0
599
23:00 11.01.2022
Идея вступления России в НАТО не была реалистичной - посол Келин
0
636
22:30 11.01.2022
В России зарегистрирован тест, выявляющий омикрон-штамм COVID-19
0
600

Возврат к списку