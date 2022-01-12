Нам некуда отступать - посол РФ в США Антонов
09:05 12.01.2022 Источник: Газета.Ru
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи российских границ. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — предупредил дипломат.
Он отметил, что Москва и Вашингтон «несут особую ответственность за международный мир и безопасность» и призвал американскую сторону отказаться от «агрессивной риторики внешнеполитической экспансии». Газета.Ru
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