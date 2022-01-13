РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать Россию - МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), если Соединенные Штаты будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ. Об этом в четверг заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего не исключать здесь тоже не буду". "В американской стилистике опциональность политики внешней, военной - это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег, - добавил замминистра. - Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться".