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В случае обострения ситуации с ковидом, Подмосковье введет ограничения - губернатор

22:20 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Подмосковья планируют вводить ограничения при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <…> Все, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, за последние три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". "Мы видим, что все те предсказания или прогнозы специалистов подтверждаются. "Омикрон" наступает, это факт", - добавил Воробьев.

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