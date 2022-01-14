Сбер занимает лидирующие позиции в финансовом секторе и является драйвером цифровой экономики

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Прошедший год для Сбера ознаменовался рекордным объемом выданных кредитов, (более 20 трлн рублей) ростом чистой прибыли (1,2 трлн руб.) и 25% приростом рентабельности капитала.

Серьезную роль в темпах выдачи кредитов наряду с экономической ситуацией сыграли активное развиваемые банком современные технологии, благодаря которым 73 млн из 104 млн розничных клиентов пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн.

Также банк активно развивает свою экосистему нефинансовых сервисов, в которую на сегодняшний день входит свыше 65 компаний, благодаря чему за период чуть больше года Сбер набрал около 4,25 млн подписчиков СберПрайм – подписки, которая дает льготные условия для пользования сервисами Сбера.

Как сказал профессор, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, ​«Рекордные прибыли 2021 года обернутся рекордными отчислениями дивидендов в бюджет РФ. В 2022 году банк намерен пустить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, то есть государство может получить более 300 млрд руб. Одновременно Сбер выполняет весьма существенную социальную функцию по доступности финансовых услуг таких как потребительское кредитование, включая ипотеку»

Также эксперт подчеркнул, что Сбер занимает лидирующие позиции не только в финансовом секторе, но, что не менее важно - в сфере цифровых проектов и экосистем. Как представитель цифровой экономики, Сбер интегрирует в своей экосистеме необходимые для комфортной жизни сервисы, в том числе доставку еды и лекарств, такси и развлечения.