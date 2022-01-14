Эксперты обсудили этику цифровой приватности граждан

19:18

Дмитрий Самарцев, директор компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему Сбера), выступил модератором панельной дискуссии «Синдром Сноудена» в построении цифрового государства», прошедшей в рамках Гайдаровского форума в Москве. Участниками сессии стали Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных (АБД), и Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Спикеры сошлись во мнении, что сохранить приватность частной жизни в эпоху цифровых технологий становится все сложнее, злоумышленники охотятся за данными пользователей и страх населения перед утечками растет. Согласно представленной на сессии статистике, 42% граждан РФ не уверены в безопасности своих данных, при этом 79% россиян плохо информированы по теме данных. Поэтому государству и бизнесу необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения цифровой безопасности населения, а также лучше информировать пользователей о том, как обрабатываются и хранятся их данные.

«Мы можем долго рассуждать о том, что можно и что нельзя делать человеку в современных реалиях для того, чтобы обезопасить себя в цифровом пространстве. Очевидно, что частные рекомендации проблему не решат, – отметил Дмитрий Самарцев. – Необходимо не только научиться быстрее адаптироваться к технологическим трендам и широко внедрять меры защиты от различных киберугроз, но и активно продвигать принципы цифровой гигиены, внедрять их в сознание человека с самых малых лет».

«Нужно более четко и прозрачно рассказывать гражданам, для чего собирают их данные, как используют и какую пользу каждый человек и общество в целом могут от этого получать, – призвала Анна Серебряникова. – Сейчас около 80% населения не понимают разницы между различными видами данных – это необходимо исправлять. С детьми такая же ситуация – их нужно учить ответственно пользоваться современными технологиями и вырабатывать правильное отношение к цифровой гигиене, такую работу мы в ассоциации будем вести в этом году».

«Главное – это четкое соблюдение и исполнение законодательства всеми участниками процесса. Государством, бизнесом, пользователями, и иностранным бизнесом в том числе, – подчеркнул Александр Хинштейн. – Также важна прозрачность: все сущностные решения, которые принимаются в цифровой среде, должны приниматься максимально гласно и открыто. Наше законодательство одно из самых совершенных и демократических цифровых законодательств в мире, и я уверен, что мы и дальше будем динамично развиваться».

Гайдаровский форум – экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед РФ на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата, и многое другое. В 2022 году форум проходит в объединенном «телевизионном» формате: эксперты ведут дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума и в социальных сетях.