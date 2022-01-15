Новак рассказал, почему России нужны долгосрочные контракты на газ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует времени и инвестиций, поэтому нужны прозрачная сбытовая политика на рынке Европы и долгосрочные контракты. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал в эфире телеканала «Россия-1» в субботу.

«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — сказал Новак.