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НОВОСТИ

Новак рассказал, почему России нужны долгосрочные контракты на газ

12:30 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует времени и инвестиций, поэтому нужны прозрачная сбытовая политика на рынке Европы и долгосрочные контракты. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал в эфире телеканала «Россия-1» в субботу.

«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — сказал Новак.

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