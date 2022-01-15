Новак рассказал, почему России нужны долгосрочные контракты на газ
12:30 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — сказал Новак.
НОВОСТИ
- 12:10 15.01.2022
- В России идет резкий рост заболеваемости COVID-19. Данные на 15 января, 2022
- 11:10 15.01.2022
- Глава МИД Польши планирует в феврале посетить Москву
- 10:45 15.01.2022
- Литва сняла режим ЧП на границе с Белоруссией
- 10:25 15.01.2022
- Российские миротворцы ОДКБ возвращаются из Казахстана
- 09:52 15.01.2022
- Посольство РФ в США отреагировало на очередные заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона
- 09:20 15.01.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 15 января, 2022
- 22:40 14.01.2022
- Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке РФ предлога для вторжения на Украину
- 22:07 14.01.2022
- Подмосковье – лидер в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
- 22:00 14.01.2022
- США считают, что РФ не приняла окончательного решения о вторжении на Украину - Пентагон
- 21:20 14.01.2022
- Глава Совбеза Украины возложил на Россию ответственность за кибератаки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать