Граждане Австрии страше 18 лет будут обязаны сделать прививку от COVID-19

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать жителей страны в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект.

«Обязательная вакцинация стартует в начале февраля», — сказал он на пресс-конференции в Вене. Канцлер добавил, что кампания будет распространяться на лиц «только от 18 лет».