0
0
0
НОВОСТИ

Граждане Австрии страше 18 лет будут обязаны сделать прививку от COVID-19

15:00 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать жителей страны в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект.

«Обязательная вакцинация стартует в начале февраля», — сказал он на пресс-конференции в Вене. Канцлер добавил, что кампания будет распространяться на лиц «только от 18 лет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 16.01.2022
Власти Австралии унизили себя издевательством над спортсменом - Президент Сербии
0
237
13:10 16.01.2022
Посол Украины в ФРГ сказал, чем "люди на Украине разочарованы"
0
267
11:30 16.01.2022
Повышение цен стало главным аргументом для россиян, перешедших на максимальную экономию - опрос
0
369
11:15 16.01.2022
В России продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19. Данные на 16 января, 2022
0
359
10:50 16.01.2022
Федеральный суд Австралии поддержал решение министра миграции об отмене визы Джоковича
0
315
10:40 16.01.2022
Талибы разогнали протестующих женщин слезоточивым газом - СМИ
0
374
10:10 16.01.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 16 января, 2022
0
356
09:30 16.01.2022
Песков отверг обвинения в причастности РФ к кибератакам на украинские госресурсы
0
518
09:20 16.01.2022
Британские власти опасаются, что антиваксеры могут перейти к насильственным действиям
0
425
09:10 16.01.2022
С 16 января все печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, но есть исключения
0
492

Возврат к списку