Граждане Австрии страше 18 лет будут обязаны сделать прививку от COVID-19
15:00 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обязательная вакцинация стартует в начале февраля», — сказал он на пресс-конференции в Вене. Канцлер добавил, что кампания будет распространяться на лиц «только от 18 лет».
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